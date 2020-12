Pagelle Genoa Juventus 1-3 | Dybala torna a brillare | CR7 fa doppietta

(Di domenica 13 dicembre 2020)– Partita fondamentale per laa Marassi, Pirlo deve continuare a vincere e lo fa. Primo tempo di controllo per i bianconeri, col match inchiodato sullo 0-0. Secondo tempo molto più movimentato,al golche con un bel sinistro sblocca la partita. Poi Sturaro pareggia subito dopo una dormita della difesa. Nel finale Ronaldo sigilla i 3 punti con due gol entrambi su rigore. Rigori sacrosanti, nessuna polemica e 1-3. Juve che insegue il Milan., i voti Szczesny 6 – Pochi brividi per lui. Non ha colpe sul gol di Sturaro, risponde bene sul tiro di Rovella. Cuadrado 6,5 – Sempre prezioso in fase offensiva. Si guadagna con ...

GoalItalia : ?? Dybala ?? Cuadrado ?? CR7 ?? Sturaro Le pagelle di #GenoaJuve ?? [@romeoagresti] - sportli26181512 : Genoa, le pagelle di CM: Bani annulla CR7, Pellegrini sforna...due assist: GENOA-JUVENTUS 1-3 Perin 6: sonnecchia… - ABalestrieri : RT @GoalItalia: ?? Dybala ?? Cuadrado ?? CR7 ?? Sturaro Le pagelle di #GenoaJuve ?? [@romeoagresti] - JManiaSite : Terza vittoria di fila, tre punti importantissimi, #Dybala si è sbloccato: per ora va benissimo così #GenoaJuve - zazoomblog : Genoa-Juventus 1-3 le pagelle di CalcioWeb: apre Dybala poi doppietta di Cristiano Ronaldo su rigore [FOTO] -… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Genoa

Le pagelle di Genoa-Juventus: prima gioia in campionato per Dybala, Cuadrado uomo in più, Ronaldo infallibile. Sturaro ex 'letale'. CUADRADO 7 - L’idea giusta al momento giusto. Non c’è nulla da fare, ...E' terminata la partita tra Genoa e Juventus, partita dell'11ª giornata di Serie A, stagione 2020/2021. Di seguito le pagelle della formazione allenata da Andrea Pirlo.Szczesny 5,5 - Non perfetto in o ...