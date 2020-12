L'Inter e Conte rispondono alle critiche, successo per 3-1 a Cagliari (Di domenica 13 dicembre 2020) Cagliari (ITALPRESS) – Dopo le polemiche legate all'eliminazione dall'Europa, il “piano B” di Antonio Conte funziona e porta tre punti. L'Inter passa in svantaggio contro il Cagliari nel primo tempo, cambia modulo nel finale di gara e conquista la rimonta fino al 3-1 definitivo grazie alle reti di Barella, D'Ambrosio e Lukaku. La partita segue l'andamento della prestazione di Alessio Cragno: perfetto nel primo tempo, poco attento nella ripresa. E l'Inter ne approfitta siglando la quarta vittoria consecutiva in campionato. La prima occasione da gol per i nerazzurri nasce da un errore in disimpegno di Carboni: Eriksen serve Lukaku ma il mancino del belga è deviato in tuffo da Cragno che si ripete subito dopo sul tiro a botta sicura del danese. Al 14? l'estremo difensore classe 1994 è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020)(ITALPRESS) – Dopo le polemiche legate all'eliminazione dall'Europa, il “piano B” di Antoniofunziona e porta tre punti. L'passa in svantaggio contro ilnel primo tempo, cambia modulo nel finale di gara e conquista la rimonta fino al 3-1 definitivo graziereti di Barella, D'Ambrosio e Lukaku. La partita segue l'andamento della prestazione di Alessio Cragno: perfetto nel primo tempo, poco attento nella ripresa. E l'ne approfitta siglando la quarta vittoria consecutiva in campionato. La prima occasione da gol per i nerazzurri nasce da un errore in disimpegno di Carboni: Eriksen serve Lukaku ma il mancino del belga è deviato in tuffo da Cragno che si ripete subito dopo sul tiro a botta sicura del danese. Al 14? l'estremo difensore classe 1994 è ...

Inter : ?? | FORMAZIONE Questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte per #CagliariInter! ?? #FORZAINTER ???? - Inter : Riascolta la conferenza stampa di Antonio conte alla vigilia di #CagliariInter - SkySport : Marotta: 'Lo scudetto non è un obbligo. Conte sta migliorando l'Inter' - CieloGore : @StrowmanDr Peggior risultato nella storia dell'inter in CL ma assolutamente non colpa di Conte - bergomifabio : CAGLIARI-INTER 1-3: MA CHE CUORE HA L’INTER DI CONTE? CANTEREMO FINO A G... -