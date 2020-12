John Lennon, la moglie Yoko Ono: “Non gli piacevano solo le donne” (Di domenica 13 dicembre 2020) John Lennon, la moglie Yoko Ono in un’intervista rivela la natura sessuale di suo marito assassinato 40 anni fa Getty ImagesLo scorso 8 dicembre è stato il 40esimo anniversario della morte di John Lennon. Come per ogni anniversario non sono mancate cerimonie, commemorazioni, iniziative e ricordi. Tra queste un’intervista della moglie Yoko Ono al Daily Beast in esclusiva. Ono ha parlato dei gusti sessuali di Lennon, molto chiacchierati già all’epoca. Ha dichiarato che il marito aveva tendenze bisessuali, che era attratto anche dagli uomini ma non è mai andato a letto con i maschi. La donna riporta le parole di John: “Non mi importa se un ragazzo è incredibilmente attraente”, ciò non ... Leggi su ck12 (Di domenica 13 dicembre 2020), laOno in un’intervista rivela la natura sessuale di suo marito assassinato 40 anni fa Getty ImagesLo scorso 8 dicembre è stato il 40esimo anniversario della morte di. Come per ogni anniversario non sono mancate cerimonie, commemorazioni, iniziative e ricordi. Tra queste un’intervista dellaOno al Daily Beast in esclusiva. Ono ha parlato dei gusti sessuali di, molto chiacchierati già all’epoca. Ha dichiarato che il marito aveva tendenze bisessuali, che era attratto anche dagli uomini ma non è mai andato a letto con i maschi. La donna riporta le parole dimi importa se un ragazzo è incredibilmente attraente”, ciò non ...

