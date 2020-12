F1, orario gara GP Abu Dhabi 2020: guida Sky e TV8, programma, palinsesto (Di domenica 13 dicembre 2020) Signore e signori, si va a concludere ufficialmente la stagione 2020 della Formula Uno. Oggi, alle ore 14.10 prenderà il via l’ultima gara del campionato, il Gran Premio di Abu Dhabi, nello splendido scenario di Yas Marina, nella notturna del deserto che si affaccia sul Golfo Persico. Chi sarà, dunque, l’ultimo vincitore di questa annata così particolare? DIRETTA F1, GP Abu Dhabi LIVE: Ferrari per l’onore, ultima gara per Vettel. programma e orari TV8 e Sky Davanti a tutti scatterà un ottimo Max Verstappen, che è stato in grado di bruciare sul filo di lana le due Mercedes. Sarà, però, Valtteri Bottas a scattare al suo fianco, con Lewis Hamilton che comporrà una seconda fila tutta inglese con Lando Norris, che ha soffiato la quarta casella a Alexander Albon. Le Ferrari, invece, saranno ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Signore e signori, si va a concludere ufficialmente la stagionedella Formula Uno. Oggi, alle ore 14.10 prenderà il via l’ultimadel campionato, il Gran Premio di Abu, nello splendido scenario di Yas Marina, nella notturna del deserto che si affaccia sul Golfo Persico. Chi sarà, dunque, l’ultimo vincitore di questa annata così particolare? DIRETTA F1, GP AbuLIVE: Ferrari per l’onore, ultimaper Vettel.e orari TV8 e Sky Davanti a tutti scatterà un ottimo Max Verstappen, che è stato in grado di bruciare sul filo di lana le due Mercedes. Sarà, però, Valtteri Bottas a scattare al suo fianco, con Lewis Hamilton che comporrà una seconda fila tutta inglese con Lando Norris, che ha soffiato la quarta casella a Alexander Albon. Le Ferrari, invece, saranno ...

