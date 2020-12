Elden Ring: novità in arrivo a breve, parola di Jeff Grubb (Di domenica 13 dicembre 2020) Elden Ring ha marinato i The Game Awards e non si è mostrato, per Jeff Grubb, tuttavia, a breve riceveremo novità sul misterioso titolo Chi si aspettava un annuncio su Elden Ring ai The Game Awards alzi la mano. Il titolo di FromSoftware e George R.R. Martin è diventato quasi una sorta di leggenda metropolitana dopo aver marinato praticamente tutte le grandi occasioni videoludiche degli ultimi tempi. Conferenze estive, State of Play, showcase Microsoft, ora anche i The Game Awards. Il soulslike del visionario Hidetaka Miyazaki è sempre e comunque il grande assente. Dopo l’annuncio in pompa magna col teaser mostrato all’E3 2019 il gioco è pressoché sparito dai radar tanto che ad oggi continua ad essere ufficialmente previsto per PC, PS4 e Xbox One. ... Leggi su tuttotek (Di domenica 13 dicembre 2020)ha marinato i The Game Awards e non si è mostrato, per, tuttavia, ariceveremosul misterioso titolo Chi si aspettava un annuncio suai The Game Awards alzi la mano. Il titolo di FromSoftware e George R.R. Martin è diventato quasi una sorta di leggenda metropolitana dopo aver marinato praticamente tutte le grandi occasioni videoludiche degli ultimi tempi. Conferenze estive, State of Play, showcase Microsoft, ora anche i The Game Awards. Il soulslike del visionario Hidetaka Miyazaki è sempre e comunque il grande assente. Dopo l’annuncio in pompa magna col teaser mostrato all’E3 2019 il gioco è pressoché sparito dai radar tanto che ad oggi continua ad essere ufficialmente previsto per PC, PS4 e Xbox One. ...

tuttoteKit : Elden Ring: novità in arrivo a breve, parola di Jeff Grubb #BandaiNamco #EldenRing #FromSoftware #PC #PS4 #XboxOne… - RedBlack85 : Elden Ring, il giornalista e scrittore statunitense Jeff Grubb rivela: 'La presentazione non è lontana'… - GianlucaOdinson : Elden Ring: che fine ha fatto? Nuovi rumor da Jeff Grubb sullo sviluppo del soulslike - Eurogamer_it : #EldenRing continua a farsi desiderare, ma il giornalista Jeff Grubb ci invita ad aspettare ancora un po'. - maplewhite1912 : RT @IGNitalia: Jeff Grubb, giornalista di Games Beat, parla del nuovo titolo di Miyazaki e George R.R. Martin: 'Non l'hanno presentato ai T… -