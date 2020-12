(Di domenica 13 dicembre 2020) Covid-19, nuovi casi positivi in cinque comuni: il report dei sindaci 13 dicembre 2020 Nonostante il freddo e la diffusione ancora alta del Covd-19 , in tanti sono scesi lungo le vie dello shopping di ...

AleSsandraF88 : @stanzaselvaggia Sconcertante riaprire i negozi di domenica, avviare una campagna di cash-back per gli acquisti nei… - RetweetPalermo : RT @TgrSicilia: Pochi acquisti e pioggia: la domenica di Palermo. - TgrSicilia : Pochi acquisti e pioggia: la domenica di Palermo. - salernotoday : Domenica di acquisti a Salerno: folla su Corso Vittorio Emanuele - nelloscavo : @Lamperti17 @OGiannino @Avvenire_Nei Dai quali tu acquisti occhiali da sole taroccati? Buona domenica -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica acquisti

SalernoToday

Complice la giornata di sole, molta gente in giro per acquistare i regali natalizi o pranzare al ristorante. A Bologna il sindaco minaccia ulteriori restrizioni ...PUGLIA – Diminuiscono i nuovi positivi in provincia di Lecce. I ricoverati sono 1.738. Mentre i guariti salgono a 18.892. Oggi, domenica 13 dicembre 2020, sono stati registrati ...