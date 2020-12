Colletta social, donati 1.400 euro alla donna malata e derubata dei soldi per i regali di Natale a figli e nipotini (Di domenica 13 dicembre 2020) POLVERIGI - Per regalarle un minimo di felicità si è mobilitato un paese intero. L' appello ha dato i suoi frutti. In tanti hanno aperto il loro cuore alla 70enne di Polverigi, gravemente malata, a ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 13 dicembre 2020) POLVERIGI - Per regalarle un minimo di felicità si è mobilitato un paese intero. L' appello ha dato i suoi frutti. In tanti hanno aperto il loro cuore70enne di Polverigi, gravemente, a ...

