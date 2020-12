Boxe | Anthony Joshua lancia la sfida a Tyson Fury! “Sono pronto! Pulev parla troppo | io rispondo sul ring”

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) La serata dipiù importante dell’anno non ha riservato sorprese:ha sconfitto Kubratper ko nel corso del nono round e si è così confermato Campione del mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Un trionfo netto per il britannico sul ring della SSE Arena, capace di imporsi con una serie di colpi violentissimi portati al volto del bulgaro: lo ha steso per due volte nella terza ripresa, poi per altre due volte nella nona frazione e ha così chiuso definitivamente i conti. Il 31enne nativo di Watford ha mostrato i muscoli al suo grande ritorno dopo un anno di inattività (non combatteva dal 7 dicembre 2019, quando si riprese le cinture contro il messicano Andy Ruiz Jr.) e ora sembra pronto per andare a fronteggiare il connazionaleFury (Campione del Mondo per la sigla WBC, ...