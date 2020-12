All Together Now, Eki in ginocchio dopo la vittoria: ecco per chi è la dedica (Di domenica 13 dicembre 2020) Si è conclusa con la vittoria di Kam Cahayadi, in arte Eki, la terza edizione della versione italiana di “All Together Now”, il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, decisivo il duetto con una scatenatissima Rita Pavone: speciale la dedica per il trionfo Il duetto con la scatenata giudice Rita Pavone, 75 anni e davvero non sentirli, sulle note di “Cuore” un brano del 1963, è stato decisivo per la vittoria finale di Eki. I due artisti hanno duettato in maniera sublime. L’esibizione ha permesso all’artista, nato in Indonesia, di scavallare il muro della semifinale. In finale Eki ha poi superato Dalila Cavalera e si è portato a casa il titolo ed il super premio di 50.000 euro. Lo scatenato duetto con Rita Pavone Di seguito il post Instagram dell’account ufficiale del programma di Canale 5 ... Leggi su ck12 (Di domenica 13 dicembre 2020) Si è conclusa con ladi Kam Cahayadi, in arte Eki, la terza edizione della versione italiana di “AllNow”, il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, decisivo il duetto con una scatenatissima Rita Pavone: speciale laper il trionfo Il duetto con la scatenata giudice Rita Pavone, 75 anni e davvero non sentirli, sulle note di “Cuore” un brano del 1963, è stato decisivo per lafinale di Eki. I due artisti hanno duettato in maniera sublime. L’esibizione ha permesso all’artista, nato in Indonesia, di scavallare il muro della semifinale. In finale Eki ha poi superato Dalila Cavalera e si è portato a casa il titolo ed il super premio di 50.000 euro. Lo scatenato duetto con Rita Pavone Di seguito il post Instagram dell’account ufficiale del programma di Canale 5 ...

