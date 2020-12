Ultime Notizie Roma del 12-12-2020 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 dicembre 2020)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la prima autorità sanitaria americana ha dato il via libera definitivo alla distribuzione del paese del vaccino anti covid seiser biontech il presidente Trump ha annunciato che le prime somministrazione verranno entro le prossime 24 ore da non più che atteso preceduto da un pressing della Casa Bianca aggiungere il giorno in cui contagi nel mondo hanno superato i 70 milioni La corte suprema ci ha davvero deluso nessuna saggezza nessun coraggio così in frigo americano Donald Trump su Twitter commentando la bocciatura da parte del massimo organo giudiziario Federale di un disperato tentativo di ottenere ribaltamento del risultato delle presidenziali del 3 novembre e bloccare le lezioni di Joe biden La corte suprema ha respinto il ricorso presentato dallo stato del Texas è ...