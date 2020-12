Ultime Notizie Roma del 12-12-2020 ore 08:10 (Di sabato 12 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio momenti di paura nel pomeriggio di ieri a New York quando un’auto ha investito alcuni manifestanti che Manhattan Partecipavano una protesta organizzata dal Movimento Black lives Matter almeno 6 feriti trasportati d’urgenza in ospedale anche nel Se nessuno di loro sarebbe pericolo di vita la guidatrice una donna di 52 anni è stato arrestato è interrogato insieme alla figlia ventinovenne che era con lei in auto il timore dell’autorità è stato subito quello di un’azione premeditata a sfondo razziale Ma gli uomini devi partire di polizia di New York hanno spiegato come le indagini Sono in corso al momento non è chiara quale sia stata la causa dell’ episodio andiamo negli Stati Uniti e massima autorità sanitaria americana ha dato libera definitivo alla distribuzione nel paese del ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio momenti di paura nel pomeriggio di ieri a New York quando un’auto ha investito alcuni manifestanti che Manhattan Partecipavano una protesta organizzata dal Movimento Black lives Matter almeno 6 feriti trasportati d’urgenza in ospedale anche nel Se nessuno di loro sarebbe pericolo di vita la guidatrice una donna di 52 anni è stato arrestato è interrogato insieme alla figlia ventinovenne che era con lei in auto il timore dell’autorità è stato subito quello di un’azione premeditata a sfondo razziale Ma gli uomini devi partire di polizia di New York hanno spiegato come le indagini Sono in corso al momento non è chiara quale sia stata la causa dell’ episodio andiamo negli Stati Uniti e massima autorità sanitaria americana ha dato libera definitivo alla distribuzione nel paese del ...

sole24ore : #Coronavirus, ultimi #dati: in #Italia 18.727 casi e 761 #morti - fanpage : La Fda statunitense ha dato il via libera. - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. Si è conclusa la 15ma edizione del Salone dell'Orientamento) è stato pubblicat… - cremaonline : #Genivolta: sì alla mozione per trasferire la sede Ats a Cremona clicca qui per leggere la notizia… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Calabria. Covid, da lunedì la Calabria) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notizie d… -