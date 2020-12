Torino Udinese 0-1 LIVE: triplo cambio per i granata (Di sabato 12 dicembre 2020) Allo stadio “Olimpico Grande Torino”, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico Grande Torino”, Torino e Udinese si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Udinese 0-1 MOVIOLA 46? Ci prova De Paul – L’argentino arriva al limite dell’area e prova la conclusione, rimpallata da Lyanco 40? Rischio per Sirigu – Rischio enorme di Sirigu che per poco non perde palla sulla pressione di Pussetto, poco feeling tra il portiere e i suoi difensori 34? Ci prova Belotti su punizione – Il capitano del Toro prova a sorprendere Musso con un tiro angolato ma la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Allo stadio “Olimpico Grande”, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico Grande”,si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 46? Ci prova De Paul – L’argentino arriva al limite dell’area e prova la conclusione, rimpallata da Lyanco 40? Rischio per Sirigu – Rischio enorme di Sirigu che per poco non perde palla sulla pressione di Pussetto, poco feeling tra il portiere e i suoi difensori 34? Ci prova Belotti su punizione – Il capitano del Toro prova a sorprendere Musso con un tiro angolato ma la ...

Udinese_1896 : #TorinoUdinese 0-1 51' - Ammonito Vojvoda nel Torino per un fallo su Becao #ForzaUdinese ???? - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Inizia il secondo tempo Torino-Udinese 0-1 - TuttoUdineseit : LIVE #SerieA #Torino-#Udinese 0-1: al via la ripresa - sportface2016 : #TorinoUdinese, #Belotti raduna i compagni all'intervallo e li carica con un discorso - pizzico76 : Torino - Udinese con Belotti e De Paul: due giocatori che sogno di vedere in viola. -