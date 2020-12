Sci alpino | startlist Gigante 2 Courchevel Programma | orari | tv | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020) Domenica 13 dicembre si disputerà il secondofemminile a, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Si conclude il weekend nella località francese con una nuova prova tra le porte larghe dopo quella andata in scena nella giornata di sabato. Marta Bassino ha trionfato per la seconda volta consecutiva in questa specialità, dopo il sigillo nell’apertura di Soelden, e punta a nuova magia. L’italiana ha tutte le carte in regola per continuare a stupire, ma ovviamente dovrà stare molto attenta alla voglia di rivalsa della slovacca Petra Vlhova (terza). L’Italia si stringe anche attorno a Federica Brignone, quinta in gara-1 e che da detentrice della Sfera di Cristallo vuole salire sul podio. In lizza per le posizioni che contano ci saranno anche la svedese Sara Hector (seconda in gara-1) e la statunitense ...