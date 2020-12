Pre Cagliari-Inter | le dichiarazioni degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 dicembre 2020) Domani 13 Novembre nello Stadio Sardegna Arena alle ore 12:30 si disputerà la partitadi Serie A. Nel Preglihanno fatto il punto della situazione. Conte riparte dall’eliminazione in Champions e vorrà vincere ad ogni costo. Ma anche ilcercherà di bloccare la squadra di Conte per ritrovare la strada della vittoria. Pre: che cosa ha detto Eusebio di Francesco? L’allenatore delEusebio di Francesco ha rilasciato dellealla vigilia della sfida contro l’. Di Francesco sugli infortunati ha detto: “Per quanto riguarda la difesa non è un problema di età, ma ho recuperato anche Klavan e Ceppitelli, che ha solo 5 ...