Pjaca | sfida da ex | “Juventus forte anche prima di Barcellona Ora mi diverto e sull’esultanza…”

(Di sabato 12 dicembre 2020) Unadal sapore speciale quella che attende Markoin questo weekend di Serie A. Il suo Genoala Juventus, ex squadra proprio del croato. Intervistato da Sky Sport, il classe 1995 ha parlato del match e delle emozioni che proverà nel giocare contro la sua vecchia società.: da CR7 all'esultanza"Se la Juventus fa più paura dopo la gara contro il? Hanno fatto una grande partita, facendo vedere di essere forti. Hanno meritato di vincere 3-0 ma non lo so se faccia più paura. Erano fortidi questa partita, non lo sono diventati adesso", ha spiegatoche sui tempi alla Juve ricordaqualcosa relativamente a Cristiano Ronaldo: "Se mi dava consigli? Sì, è uno che parla con i giovani e dà ...

