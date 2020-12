Napoli, brutte notizie da Osimhen: torna nel 2021 (Di sabato 12 dicembre 2020) Victor Osimhen rientrerà solamente nel 2021. L’attaccante nigeriano è ancora alle prese con l’infortunio alla spalla rimediato in Nazionale Secondo quanto riferito da Il Mattino, Victor Osimhen rientrerà solamente nel 2021. L’attaccante nigeriano è ancora alle prese con l’infortunio alla spalla rimediato in Nazionale. Nello specifico si tratta di una lussazione alla spalla che dovrebbe impedire a Gennaro Gattuso di contare sul proprio centravanti sino alla gara contro il Cagliari del 3 gennaio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Victorrientrerà solamente nel. L’attaccante nigeriano è ancora alle prese con l’infortunio alla spalla rimediato in Nazionale Secondo quanto riferito da Il Mattino, Victorrientrerà solamente nel. L’attaccante nigeriano è ancora alle prese con l’infortunio alla spalla rimediato in Nazionale. Nello specifico si tratta di una lussazione alla spalla che dovrebbe impedire a Gennaro Gattuso di contare sul proprio centravanti sino alla gara contro il Cagliari del 3 gennaio. Leggi su Calcionews24.com

