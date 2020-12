Morte 'Re Furio': imputati, non siamo nemici degli animali (Di sabato 12 dicembre 2020) SASSARI, 12 DIC - Avevano accettato di prendere in custodia quel cavallo perché amano gli animali. Pensavano di potergli prestare cure adeguate. Provano rimorso per non aver intuito tempestivamente ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 12 dicembre 2020) SASSARI, 12 DIC - Avevano accettato di prendere in custodia quel cavallo perché amano gli. Pensavano di potergli prestare cure adeguate. Provano rimorso per non aver intuito tempestivamente ...

vivere_sardegna : Morte “Re Furio”, imputati si difendono: “Non siamo nemici degli animali” - CorriereQ : Morte “Re Furio”: imputati, non siamo nemici degli animali - Deborah07235629 : RT @annamariamoscar: Cavallo campione in gara ma lasciato morire di stenti in vecchiaia: processo per la morte di 'Re Furio' - SorryNs : RT @annamariamoscar: Cavallo campione in gara ma lasciato morire di stenti in vecchiaia: processo per la morte di 'Re Furio' - bellantoniober1 : RT @annamariamoscar: Cavallo campione in gara ma lasciato morire di stenti in vecchiaia: processo per la morte di 'Re Furio' -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Furio Morte 'Re Furio': imputati, non siamo nemici degli animali Agenzia ANSA Processo per la morte di Re Furio: gli imputati parlano di colica, gli animalisti insorgono

Secondo la Procura di Sassari, il purosangue inglese, campione e detentore di tantissimi titoli è morto di stenti, alimentato e dissetato saltuariamente ...

Morte "Re Furio"

(ANSA) – SASSARI, 12 DIC – Avevano accettato di prendere in custodia quel cavallo perché amano gli animali. Pensavano di potergli prestare cure adeguate. Provano rimorso per non aver ...

Secondo la Procura di Sassari, il purosangue inglese, campione e detentore di tantissimi titoli è morto di stenti, alimentato e dissetato saltuariamente ...(ANSA) – SASSARI, 12 DIC – Avevano accettato di prendere in custodia quel cavallo perché amano gli animali. Pensavano di potergli prestare cure adeguate. Provano rimorso per non aver ...