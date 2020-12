Milano, la fila di persone in coda per un pasto caldo è chilometrica. 'La povertà, quella vera, toglie il fiato' (Di sabato 12 dicembre 2020) Alcuni sono 'volti nuovi rispetto al passato', come aveva spiegato a Leggo il vicepresidente dell'associazione, Luigi Rossi. Poco fa, percorrendo Viale Tibaldi all'altezza del Immagine che entra in ... Leggi su ilgazzettino (Di sabato 12 dicembre 2020) Alcuni sono 'volti nuovi rispetto al passato', come aveva spiegato a Leggo il vicepresidente dell'associazione, Luigi Rossi. Poco fa, percorrendo Viale Tibaldi all'altezza del Immagine che entra in ...

