Mercato Juventus, occhi sul gioiello dello Sporting: sfida con Real e United (Di sabato 12 dicembre 2020) Mercato Juventus – Se ci sarà l’occasione sicuramente la dirigenza non si farà sfuggire possibili rinforzi per arricchire la rosa bianconera di nuove pedine. L’obiettivo è quello non solo di vincere il decimo scudetto consecutivo, ma anche quello di vincere quella Champions League che ormai manca da tanto, troppo tempo nella bacheca dei bianconeri. Ad ogni modo la Juve non guarda solo a questa stagione, ma anche ovviamente al futuro. E dunque avrà già iniziato a pianificare alcuni possibili colpi. Mercato Juventus, occhi su Nuno Mendes C’è un nome che stuzzica la fantasia di diversi club ed è quello del laterale Nuno Mendes dello Sporting Lisbona. Un gioiellino classe 2002 che può giocare sia al centro che a sinistra. Come ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 12 dicembre 2020)– Se ci sarà l’occasione sicuramente la dirigenza non si farà sfuggire possibili rinforzi per arricchire la rosa bianconera di nuove pedine. L’obiettivo è quello non solo di vincere il decimo scudetto consecutivo, ma anche quello di vincere quella Champions League che ormai manca da tanto, troppo tempo nella bacheca dei bianconeri. Ad ogni modo la Juve non guarda solo a questa stagione, ma anche ovviamente al futuro. E dunque avrà già iniziato a pianificare alcuni possibili colpi.su Nuno Mendes C’è un nome che stuzzica la fantasia di diversi club ed è quello del laterale Nuno MendesLisbona. Un gioiellino classe 2002 che può giocare sia al centro che a sinistra. Come ...

Casty_8 : @J_Mercato @Cristiano @TeamMessi @juventusfc Io so che Ronaldo ha chiamato anche Hamilton per chiedergli se volesse… - TuttoJuve24 : 'Mio figlio impressionato dall'atmosfera dello #Stadium' ?? Le parole del padre di un obiettivo della #Juventus ?? - infoitsport : Mercato Juventus, Paratici vuole regalare a Pirlo un top player del Real - infoitsport : Mercato Juventus: continua la caccia a un big - infoitsalute : Juventus in ascesa nel mercato asiatico: giù Inter e Milan -