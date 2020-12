Massimo Boldi e Christian De Sica, insieme dopo 12 anni: «Abbiamo dovuto mettere delle pezze» (Di sabato 12 dicembre 2020) Dodici primavere dopo, Massimo Boldi e Christian De Sica si sono ritrovati sul set di Vacanze su Marte: la storica coppia dei cinepanettoni si è ricongiunta sotto la regia di Neri Parenti con l’intento di strappare ancora una volta un sorriso al pubblico. Ma i tempi son cambiati e con essi, purtroppo, le abitudini degli italiani, costretti da un periodo di impensabile pandemia. Ecco allora il cinepanettone trasformarsi in “tele” e “con un solo biglietto – ha ironizzato De Sica – far contenta tutta la famiglia”. Sì, perché da domani, domenica 13 dicembre 2020, Vacanze su Marte sarà disponibile a noleggio (e acquisto) su tutte le piattaforme digitali: Sky Primafila, Prime Video, Apple Tv, Chili, TimVision, Infinity, GooglePlay, Youtube, Rakuten Tv, Playstation Store. Leggi anche >> ... Leggi su urbanpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Dodici primavereDesi sono ritrovati sul set di Vacanze su Marte: la storica coppia dei cinepanettoni si è ricongiunta sotto la regia di Neri Parenti con l’intento di strappare ancora una volta un sorriso al pubblico. Ma i tempi son cambiati e con essi, purtroppo, le abitudini degli italiani, costretti da un periodo di impensabile pandemia. Ecco allora il cinepanettone trasformarsi in “tele” e “con un solo biglietto – ha ironizzato De– far contenta tutta la famiglia”. Sì, perché da domani, domenica 13 dicembre 2020, Vacanze su Marte sarà disponibile a noleggio (e acquisto) su tutte le piattaforme digitali: Sky Primafila, Prime Video, Apple Tv, Chili, TimVision, Infinity, GooglePlay, Youtube, Rakuten Tv, Playstation Store. Leggi anche >> ...

