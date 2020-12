«Ha un nome arabo? Niente lavoro»: la denuncia di Fatima (Di sabato 12 dicembre 2020) «Il suo nome mi dice che lei è araba quindi niente da fare». Un sms stringatissimo che si porta dietro la discriminazione che, ancora oggi, esiste nel nostro Paese. È accaduto a Fatima, 25 anni, di Rovigo, dov’è arrivata da piccolissima insieme alla sua famiglia, originaria del Marocco, che ha deciso di rispondere a una richiesta di lavoro pubblicata su un noto sito di annunci e in risposta ha ricevuto una porta chiusa in faccia perché «dal nome sembri araba». Leggi su vanityfair (Di sabato 12 dicembre 2020) «Il suo nome mi dice che lei è araba quindi niente da fare». Un sms stringatissimo che si porta dietro la discriminazione che, ancora oggi, esiste nel nostro Paese. È accaduto a Fatima, 25 anni, di Rovigo, dov’è arrivata da piccolissima insieme alla sua famiglia, originaria del Marocco, che ha deciso di rispondere a una richiesta di lavoro pubblicata su un noto sito di annunci e in risposta ha ricevuto una porta chiusa in faccia perché «dal nome sembri araba».

Ultime Notizie dalla rete : nome arabo «Ha un nome arabo? Niente lavoro»: la denuncia di Fatima Vanity Fair.it CALCIO E POLITICA: LO SCEICCO AL NAHYAN DIVENTA CO-PROPRIETARIO DEL BEITAR GERUSALEMME

(di Marco Casalone) – Il Moadon Kaduregel Beitar Yerushalayim (meglio noto come Beitar Gerusalemme, storica società calcistica israeliana militante nella “Ligat ha’Al”), ha recentemente perfezionato l ...

La normalizzazione fra Marocco e Israele può cambiare il Maghreb

Dopo gli Emirati Arabi Uniti, Il Bahrein e il Sudan, il re del Marocco Mohammed VI ha annunciato la ripresa delle relazioni diplomatiche con Israele. Per Israele è stato un motivo in più per festeggia ...

