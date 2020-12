Gregoretti, Salvini a Catania per il processo: “Oggi farò dichiarazioni spontanee. Curioso di sentire cosa diranno Trenta e Toninelli” (Di sabato 12 dicembre 2020) “Sono sereno e orgoglioso di quanto fatto”. Sono le prime parole di Matteo Salvini all’ingresso dell’aula bunker del penitenziario di Catania-Bicocca per il processo Gregoretti, in cui l’ex ministro è accusato di sequestro di persona. Insieme a lui l’avvocata Giulia Bongiorno. Poco prima l’arrivo degli ex ministri Toninelli e Trenta. “Oggi interverrò in aula – annuncia Salvini ai giornalisti – riportando alcuni dati del mio ministero. Abbiamo protetto un Paese a differenza di quanto avvenuto dopo. Vivere in Italia è un diritto che ritiene il rispetto di alcune regole, mi dispiace solo di impegnare il tempo di giudici e agenti in un’aula che di solito ospita processi di mafia”. Durante l’udienza di oggi, inoltre, verrà acquisito un video risalente al 2019, in cui il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) “Sono sereno e orgoglioso di quanto fatto”. Sono le prime parole di Matteoall’ingresso dell’aula bunker del penitenziario di-Bicocca per il, in cui l’ex ministro è accusato di sequestro di persona. Insieme a lui l’avvocata Giulia Bongiorno. Poco prima l’arrivo degli ex ministri Toninelli einterverrò in aula – annunciaai giornalisti – riportando alcuni dati del mio ministero. Abbiamo protetto un Paese a differenza di quanto avvenuto dopo. Vivere in Italia è un diritto che ritiene il rispetto di alcune regole, mi dispiace solo di impegnare il tempo di giudici e agenti in un’aula che di solito ospita processi di mafia”. Durante l’udienza di oggi, inoltre, verrà acquisito un video risalente al 2019, in cui il ...

