Gregoretti | la difesa di Salvini | “Decideva con il governo chi far sbarcare” E attacca Toninelli | “I ‘non ricordo’? Spero trovi la strada di casa”

Capitano a fasi alterne e bersaglio unico. Da imputato per sequestro di persona Matteo Salvini riserva accuse e tirate d'orecchie all'ex ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Colpevole, secondo il senatore leghista, di avere pronunciato troppi "non ricordo" durante l'udienza di oggi per il caso Gregoretti che si celebra nel tribunale di Catania. L'ex inquilino del Viminale è accusato di avere trattenuto a bordo illegittimamente i migranti salvati dalla nave della Guardia Costiera nell'estate 2019. Una vicenda controversa con la procura etnea che aveva chiesto il non luogo a procedere per il senatore. Oggi a Catania doveva essere anche la giornata del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, convocato come testimone insieme a Toninelli e all'ex ministra Elisabetta Trenta. Il premier tuttavia ha fatto valere una ...

