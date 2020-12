Gasperini: “Ilicic non ci sarà domani. La Fiorentina ha un grande organico, non va sottovalutata” (Di sabato 12 dicembre 2020) Conferenza stampa di Gian Piero Gasperini che ha presentato la gara di domani contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “La Champions occupa tante energie. La qualificazione era un traguardo immediato, per quello c’è stata un’attenzione maggiore nelle partite europee, ma abbiamo sempre cercato di dare il meglio in tutte le gare. Ora abbiamo la testa al campionato fino a fine febbraio e dobbiamo risalire la china”. Sulla Fiorentina: “Sappiamo del loro momento delicato, daranno tutto e un rischio sempre, è un’ottima squadra. È una squadra di assoluto valore, si è visto ad esempio a Milano contro il Milan. Il tutto fa parte della difficoltà del nostro campionato, il blasone conta poco visto che ci sono partite difficoltose. Sotto questo aspetto ci prepareremo per affrontarla al meglio”. Sugli infortunati: “Pasalic non ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) Conferenza stampa di Gian Pieroche ha presentato la gara dicontro la. Queste le sue parole: “La Champions occupa tante energie. La qualificazione era un traguardo immediato, per quello c’è stata un’attenzione maggiore nelle partite europee, ma abbiamo sempre cercato di dare il meglio in tutte le gare. Ora abbiamo la testa al campionato fino a fine febbraio e dobbiamo risalire la china”. Sulla: “Sappiamo del loro momento delicato, daranno tutto e un rischio sempre, è un’ottima squadra. È una squadra di assoluto valore, si è visto ad esempio a Milano contro il Milan. Il tutto fa parte della difficoltà del nostro campionato, il blasone conta poco visto che ci sono partite difficoltose. Sotto questo aspetto ci prepareremo per affrontarla al meglio”. Sugli infortunati: “Pasalic non ...

SkySport : Atalanta, Gasperini non si dimette ma il rapporto con Papu e Ilicic è incrinato: scenari - sportli26181512 : Gasperini: 'Atalanta, tutto sul campionato. E in Champions...': Gasperini: 'Atalanta, tutto sul campionato. E in Ch… - LeonardoMerlo19 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Ilicic non convocato per Atalanta-Fiorentina: 'Non si è allenato, ha mal di gola' ? - Aisaacvangc : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Ilicic non convocato per Atalanta-Fiorentina: 'Non si è allenato, ha mal di gola' ? - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Ilicic non convocato per Atalanta-Fiorentina: 'Non si è allenato, ha mal di gola' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini “Ilicic Probabili formazioni Napoli-Atalanta: Gattuso ha un dubbio, Gasperini di più Forza Napoli