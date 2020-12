Fernando Alonso guida la Renault 2005 | “Quanto manca il rumore dei V10 | l’essenza della F1”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020)ha girato sul circuito di Abu Dhabi in questo weekend, a margine delle prove libere e delle qualificheF1. Lo spagnolo si è rimesso al volantesuaR25, ovvero la vettura con cui vinse il suo primo Mondiale (quello del). L’asturiano, che il prossimo anno tornerà are la monopostoscuderia francese, ha lasciato sfogare il V10vecchia Formula Uno, un suono tanto caro agli appassionati e neanche minimamente paragonabile a quello degli attuali V6 tubo ibridi. L’ex iridato ha commentato in questo modo (dichiarazioni da gazzetta.it): “Penso che non solo i tifosi ma tutti nel paddock sentano lanza di quei rumori, che sono...