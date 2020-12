Faioli | Contrattazione decentrata per tutele executive professional

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Credo che sia eccessivo intervenire in questo momento con una norma di legge nei vostri mondi ma sarebbe invece interessante vedere uno sviluppo dicollettiva nazionaleche riesce nel tempo a costruireper i professionisti che sono coinvolti nei vostri mondi ma soprattutto riesce a costruire quella specie di base della rappresentanza che voi volete svolgere". Così Michele, professore diritto del lavoro Università Cattolica di Milano e consigliere del Cnel, intervenendo all'assemblea di Manageritalia, sulle azioni possibili per dare piùe diritti al mondoe. Per il giuslavorista "questa e' una linea, una direzione. E si può fare nel ...