Boscaglia: "Doda colpito duramente dal Covid, ecco come sta. Falso nueve e Lucca per Saraniti? Ho la mia idea"

Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Casertana, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 13 dicembre, alle ore 14.30 allo Stadio "Renzo Barbera".Di seguito, le sue dichiarazioni."Doda a destra? Masimiliano è a disposizione da pochissimo visto che non è stato bene dopo il rientro, considerando che è stato colpito duramente dal Covid. È un'arma in più che abbiamo e se vediamo che lo merita lo schiereremo in campo, sono contento che sia tornato a livelli fisici importanti soprattutto dopo lo stop di Almici. Falso nueve e Lucca al posto dello squalificato Saraniti? Tutto è fattibile".

