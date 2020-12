Ancora una maxirissa tra ragazzi in città: Violenza inspiegabile in strada (Di sabato 12 dicembre 2020) Succede Ancora a Roma, Ancora in zona Villa Borghese. ragazzi tanti ragazzi che se le danno di santa ragione. Rissa Roma (Facebook)Ancora un incontro senza regole tra ragazzi, succede Ancora, succede a Roma Ancora una volta. Sempre zona Villa Borghese, come i fatti di qualche giorno fa al Pincio. Gruppi di ragazzi che se le danno di santa ragione, chissà per quale motivo, per quale storia. Si incontrano, forse per caso o forse no e si picchiano, con estrema Violenza, generando risse che arrivano a contenere decine e decine di persone. Stavolta il copione è parso quasi lo stesso, come detto, zona Villa Borghese, un incontro fortuito o meno non si sa, e l’inizio di una nuova rissa, sedata ... Leggi su chenews (Di sabato 12 dicembre 2020) Succedea Roma,in zona Villa Borghese.tantiche se le danno di santa ragione. Rissa Roma (Facebook)un incontro senza regole tra, succede, succede a Romauna volta. Sempre zona Villa Borghese, come i fatti di qualche giorno fa al Pincio. Gruppi diche se le danno di santa ragione, chissà per quale motivo, per quale storia. Si incontrano, forse per caso o forse no e si picchiano, con estrema, generando risse che arrivano a contenere decine e decine di persone. Stavolta il copione è parso quasi lo stesso, come detto, zona Villa Borghese, un incontro fortuito o meno non si sa, e l’inizio di una nuova rissa, sedata ...

matteosalvinimi : 12 dicembre 1969, strage di #PiazzaFontana. Una ferita ancora viva e dolorosa nella memoria di Milano e di tutti gl… - BentivogliMarco : Milano, una fila interminabile di persone per un pasto caldo offerto da @PaneQuotonlus Persone che non saranno mai… - AntoVitiello : #Ibrahimovic alla BBC: 'Siamo in una forma incredibile. Ma non abbiamo ancora vinto nulla, questo dobbiamo tenerlo… - GiacoVirgili : RT @BentivogliMarco: Milano, una fila interminabile di persone per un pasto caldo offerto da @PaneQuotonlus Persone che non saranno mai nel… - Majden3 : RT @Area51cinqueuno: Ancora una maxi rissa nel centro di #Roma: fermati 10 minorenni a Villa Borghese Due gruppi di giovani si sono fronteg… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora una Ancora una maxi rissa nel centro di Roma: fermati 10 minorenni a Villa Borghese La Repubblica Il Segreto, anticipazioni oggi 11 dicembre: Raimundo sta ancora male

Potrebbe interessarti: Il Segreto, anticipazioni oggi 1 novembre: Donna Francisca farà un gesto estremo? Anticipazioni “Il Segreto”, puntata di oggi 11 dicembre 2020. Leggi anche: Il Segreto, anticipa ...

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Verissimo: «Un anello che suggella una promessa importante»

«Ormai siamo in una dimensione fanciullesca, festeggiamo i miei momenti più belli come gli adolescenti. Ma è bellissimo ricordarsi anche questo lato da fanciulli, ...

Potrebbe interessarti: Il Segreto, anticipazioni oggi 1 novembre: Donna Francisca farà un gesto estremo? Anticipazioni “Il Segreto”, puntata di oggi 11 dicembre 2020. Leggi anche: Il Segreto, anticipa ...«Ormai siamo in una dimensione fanciullesca, festeggiamo i miei momenti più belli come gli adolescenti. Ma è bellissimo ricordarsi anche questo lato da fanciulli, ...