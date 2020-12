Amici 20, Riccardo perde la sfida contro Tommaso ma non viene eliminato (Di sabato 12 dicembre 2020) Nella quinta puntata di Amici 20, andata in onda oggi, sabato dodici dicembre, l’aspirante ballerino Riccardo, che fa parte del team di Lorella Cuccarini, è stato messo in sfida immediata dalla professoressa di danza classica Alessandra Celentano. Mentre si stava esibendo, nello specifico, la coach ha abbassato la leva interrompendo la musica e chiedendo di mettere in sfida immediata l’allievo. A giudicare la prima sfida della quinta puntata di Amici 20 è stato Emanuel Lo (Pseudonimo di Emanuel Lo Iacono), coreografo, regista ed ex docente di ballo di Amici di Maria De Filippi qualche anno fa. Il giudice ha chiesto ai ragazzi di esibirsi rispettivamente in due coreografie diverse e, alla fine delle performance dei ballerini, ha espresso la propria preferenza. Secondo ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 12 dicembre 2020) Nella quinta puntata di20, andata in onda oggi, sabato dodici dicembre, l’aspirante ballerino, che fa parte del team di Lorella Cuccarini, è stato messo inimmediata dalla professoressa di danza classica Alessandra Celentano. Mentre si stava esibendo, nello specifico, la coach ha abbassato la leva interrompendo la musica e chiedendo di mettere inimmediata l’allievo. A giudicare la primadella quinta puntata di20 è stato Emanuel Lo (Pseudonimo di Emanuel Lo Iacono), coreografo, regista ed ex docente di ballo didi Maria De Filippi qualche anno fa. Il giudice ha chiesto ai ragazzi di esibirsi rispettivamente in due coreografie diverse e, alla fine delle performance dei ballerini, ha espresso la propria preferenza. Secondo ...

Notiziedi_it : Amici 20: Riccardo perde la sfida, ma arriva il colpo di scena | Video Witty Tv - tuttopuntotv : Amici 20, Riccardo perde la sfida contro Tommaso ma non viene eliminato #amici20 - stellamarina2 : @AmiciUfficiale mi spiace dirlo ma se amici è una scuola di talenti, Riccardo Martina e Rosa devono tornare a casa,… - sofiafabiani5 : Scusate ma allora Giulio meritava una seconda possibilità...Chi è Riccardo per restare? #amici - icarvsplume : RT @annettenaps: #Amici20 Amici è stata scuola per Sebastian, Christian Pace, Andreas, Alessio Gaudino, Alessio La Padula etc e adesso abbi… -