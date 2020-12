Weronika Szyma e Karina Paciorkowska | la resistenza «animata» delle donne polacche

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 12 dicembre 2020) In Polonia c’è un imponente movimento contro il governo a difesa del diritto di aborto. Un suo aspetto particolare nasce da un gruppo di giovani animatrici e animatori che hanno prodotto corti in tema, con buona visibilità e ricaduta mediatica. Flash forti in rosso e nero di stati emozionali alterni, nel momento delicato in cui devono poter decidere sul proprio corpo, sono espressi in estrema ma efficace sintesi (su Youtube: #polish women resistance). Ne parliamo con due autrici della scuola … Continua L'articolo proviene da il manifesto.