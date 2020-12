Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Vianey e Allen (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il giorno 22 luglio 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la ventesima e ultima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonisti Vianey Rodriguez e Allen Lewis. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che nonostante il grande peso ha sfoggiato una grande resistenza al programma, riuscendo a perdere solo pochissimo di ciò che si prefiggeva e precludendosi così l’operazione bariatrica. Vite al limite – Vianey Rodriguez e Allen Lewis Vianey e Allen, i protagonisti, hanno rispettivamente 35 e 51 anni, vivono a Chicago, nell’Illinois, e all’inizio del loro percorso pesano 269 e 293 kg. Durante i mesi della ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il giorno 22 luglio 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la ventesima e ultima puntata della stagione 7 dialcon protagonistiRodriguez eLewis. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che nonostante il grande peso ha sfoggiato una grande resistenza al programma, riuscendo a perdere solo pochissimo di ciò che si prefiggeva e precludendosi così l’operazione bariatrica.alRodriguez eLewis, i protagonisti, hanno rispettivamente 35 e 51 anni, vivono a Chicago, nell’Illinois, e all’inizio del loro percorso pesano 269 e 293 kg. Durante i mesi della ...

SorellaGertrud : Che bello! L’8 gennaio ho la prima visita dal dietologo... credo che arriverò in ciabatte come in vite al limite - The_Pist : Sto vedendo 'Vite al limite'. Sto pensando a come sarebbe andata se Nowzaradan avesse gestito il coronavirus: 'Dev… - gianduia86 : Perché quando accendo la tv becco sempre vite al limite? È un segno? - zazoomblog : Vite al limite Janine: pesava 308Kg poi l’incredibile trasformazione - #limite #Janine: #pesava #308Kg - BullaInterista : @aylaf__ Saranno le puntate che ti vedi di 'vite al limite' ma al contrario ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vite limite Vite al limite, Janine: pesava 308Kg, poi l’incredibile trasformazione ViaggiNews.com Covid e la crisi del federalismo

Il Consiglio federale annuncerà fra poche ore le nuove misure destinate a frenare la diffusione del nuovo coronavirus. Fra queste, poste in rapida consultazione, figurano la chiusura di bar, ristorant ...

Vite al limite, Janine: pesava 308Kg, poi l’incredibile trasformazione

Il peso iniziale di Janine Mueller è stato tra i più alti mai visti in "Vite al limite", il programma di Real Time.

Il Consiglio federale annuncerà fra poche ore le nuove misure destinate a frenare la diffusione del nuovo coronavirus. Fra queste, poste in rapida consultazione, figurano la chiusura di bar, ristorant ...Il peso iniziale di Janine Mueller è stato tra i più alti mai visti in "Vite al limite", il programma di Real Time.