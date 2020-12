Ubriaco | picchia i figli e uccide il cane di famiglia lanciandolo dal terzo piano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Prima ha alzato le mani su due de treminorenni, poi ha lanciato ildi- un meticcio di piccola taglia - dal, causandone la morte. Tutto questo in preda ai fumi dell'...

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno proceduto a far calmare l'uomo, denunciandolo. La moglie e i suoi figli portati in un centro anti-violenza.L'incredibile vicenda arriva da Udine, dove un trentottenne è stato fermato per maltrattamenti e uccisione di animali.