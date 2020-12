The Game Awards 2020: un trailer di gameplay per Medal of Honor Above and Beyond (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alla cerimonia dei The Game Awards 2020 è spuntato un trailer di Gameplay di Medal of Honor Above and Beyond. Scopritelo in questa news Si sapeva già dalla giornata scorsa ed effettivamente così è stato. Durante la cerimonia dei The Game Awards, sul palco virtuale allestito per l’occasione, è stato trasmesso un trailer di Gameplay di Medal of Honor: Above and Beyond, il nuovo gioco di Respawn per Oculus Rift. Proprio oggi infatti debutterà il titolo in tutti gli stores. Per Respawn il gioco rappresenta un ritorno alla storica serie first-person shooter dopo 8 anni dall’uscita dell’ultimo titolo, ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alla cerimonia dei Theè spuntato undiplay diofand. Scopritelo in questa news Si sapeva già dalla giornata scorsa ed effettivamente così è stato. Durante la cerimonia dei The, sul palco virtuale allestito per l’occasione, è stato trasmesso undiplay diofand, il nuovo gioco di Respawn per Oculus Rift. Proprio oggi infatti debutterà il titolo in tutti gli stores. Per Respawn il gioco rappresenta un ritorno alla storica serie first-person shooter dopo 8 anni dall’uscita dell’ultimo titolo, ...

IGN_es : TGA 2020: Anunciado Ark 2 con Vin Diesel como protagonista - acmilan : ??? The Boss and @DalotDiogo preview tomorrow's #UEL home game against Celtic ??? ??? Le parole di Mister Pioli e Dal… - juventusfc : La #PhotoOfTheGame di #JuveToro? Non potrebbe che essere questa ???? More stats ?? - GamingTalker : The Game Awards 2020, il Gioco dell'Anno è The Last of Us Parte 2: tutti i vincitori - SerialGamerITA : Monster Hunter Rise: mostrato nuovamente in occasione dei The Game Awards 2020 -