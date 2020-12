Sci alpino, Matteo Marsaglia: “Contento della prova”. Innerhofer: “Ho cercato la marcia in più, ma…” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Matteo Marsaglia si è distinto nell’ultima prova della discesa libera della Val d’Isere, gara della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino che andrà in scena domenica mattina. L’azzurro ha concluso con un bel terzo posto e si lancia con grande ottimismo verso l’evento in programma tra un paio di giorni: “Sono molto contento, anche perché ero fermo da tre settimane per un forte mal di schiena. Già la scorsa estate, nelle giornate buone, avevo avuto buone sensazioni, per cui ho deciso di dare uno stop allo sci. Mi sono preso un po’ di tempo e ho fatto una buona preparazione a secco. Ieri era il primo giorno in cui rimettevo gli sci. Oggi ho provato a mettere una marcia in più ed è stato tutto positivo. C’era meno visibilità, la pista era molto piatta, impegnativa. Sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020)si è distinto nell’ultima provadiscesa liberaVal d’Isere, garaCoppa del Mondo 2020-2021 di sciche andrà in scena domenica mattina. L’azzurro ha concluso con un bel terzo posto e si lancia con grande ottimismo verso l’evento in programma tra un paio di giorni: “Sono molto contento, anche perché ero fermo da tre settimane per un forte mal di schiena. Già la scorsa estate, nelle giornate buone, avevo avuto buone sensazioni, per cui ho deciso di dare uno stop allo sci. Mi sono preso un po’ di tempo e ho fatto una buona preparazione a secco. Ieri era il primo giorno in cui rimettevo gli sci. Oggi ho provato a mettere unain più ed è stato tutto positivo. C’era meno visibilità, la pista era molto piatta, impegnativa. Sono ...

