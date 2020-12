Ratatouille: il musical creato con TikTok verrà messo in scena per Capodanno (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il film Pixar Ratatouille diventerà un musical grazie ad alcuni utenti di TikTok, che verrà trasmesso in streaming la notte di Capodanno. Grazie a un gruppo di utenti del social musicale TikTok, il film Ratatouille della Pixar farà il suo debutto come un musical in stile Broadway, che verrà trasmesso in streaming e il ricavato verrà devoluto ai lavoratori dello spettacolo che durante la pandemia hanno trascorso dei momenti difficili professionalmente. Dopo che il video musicale su Ratatouille è diventato virale su TikTok, la Broadway Seaview Productions ha deciso di produrre lo spettacolo trasmettendolo in streaming ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il film Pixardiventerà ungrazie ad alcuni utenti di, chetrasin streaming la notte di. Grazie a un gruppo di utenti del social, il filmdella Pixar farà il suo debutto come unin stile Broadway, chetrasin streaming e il ricavatodevoluto ai lavoratori dello spettacolo che durante la pandemia hanno trascorso dei momenti difficili professionalmente. Dopo che il videoe suè diventato virale su, la Broadway Seaview Productions ha deciso di produrre lo spettacolo trasmettendolo in streaming ...

