Perché Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini hanno litigato e si “odiano”? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 5 ci saranno dei nuovi ingressi. Tra questi, attesissimo, quello di Sonia Lorenzini. Lei è nota per essere stata una tronista di Uomini e Donne ma le scintille nella casa più spiata d’Italia potrebbero accendersi per ben altri motivi. Il fatto è che Sonia non sarebbe in buoni rapporti con uno dei vipponi più amati dal pubblico del GF Vip 5, Tommaso Zorzi. Lei e l’influencer avrebbero litigato e tutto è iniziato sui social network dove i due sono molto seguiti. Cerchiamo di capire che cosa è successo tra Zorzi e la Lorenzini prima dell’ingresso di quest’ultima al reality show. Perchè Tommaso e Sonia hanno litigato? E soprattutto, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 5 ci saranno dei nuovi ingressi. Tra questi, attesissimo, quello di. Lei è nota per essere stata una tronista di Uomini e Donne ma le scintille nella casa più spiata d’Italia potrebbero accendersi per ben altri motivi. Il fatto è chenon sarebbe in buoni rapporti con uno dei vipponi più amati dal pubblico del GF Vip 5,. Lei e l’influencer avrebberoe tutto è iniziato sui social network dove i due sono molto seguiti. Cerchiamo di capire che cosa è successo trae laprima dell’ingresso di quest’ultima al reality show. Perchè? E soprattutto, ...

