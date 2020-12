Napoli | Gattuso non lascia nulla per strada | ora l’Europa League è un obiettivo vero

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilsi è qualificato ai sedicesimi di Europae, mai come quest’anno, una vittoria finale sembra possibile Con il pareggio contro la Real Sociedad, ilsupera il girone di Europae passa ai sedicesimi di finale. E gli azzurri lo fanno da primi in classifica. Cosa non da poco, dato che gli permetterà di evitare avversari come Manchester United e Ajax, che arrivano dalla Champions, e altre squadre complicate come Arsenal, Leicester, Tottenham e Villarreal. Tra le seconde qualifiche, infatti, sembrano poche le avversarie in grado di poter mettere in difficoltà; se non il Lille, che ha mostrato tutto il suo valore contro il Milan, e il Salisburgo, che in Champions ha quasi eliminato l’Atletico Madrid.EUROPA– E guardando alle prestazioni e ...