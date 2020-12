Maradona Jr: «Se qualcuno ha responsabilità sulla morte di mio padre, pagherà» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Diego Armando Maradona Jr, figlio del compianto Pibe de Oro, ha parlato della morte del papà e delle indagini in corso. Le sue parole Diego Armando Maradona Jr ha parlato della morte del papà, il compianto Pibe de Oro, ai microfoni di Sky Sport. Maradona – «Appena sarò pronto, ho ancora degli strascichi del COVID che mi ha quasi ucciso, sicuramente andrò a dare un bacio a mio padre». LE INDAGINI – «Io devo essere onesto, essendo ricoverato in ospedale gli ultimi 10 giorni ho seguito poco, ero attaccato ad una maschera per respirare. C’è un’indagine in corso: io e i miei fratelli e le mie sorelle ci presenteremo al processo come parte lesa e se c’è stata incuria, e se qualcuno ha responsabilità sulla morte di mio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Diego ArmandoJr, figlio del compianto Pibe de Oro, ha parlato delladel papà e delle indagini in corso. Le sue parole Diego ArmandoJr ha parlato delladel papà, il compianto Pibe de Oro, ai microfoni di Sky Sport.– «Appena sarò pronto, ho ancora degli strascichi del COVID che mi ha quasi ucciso, sicuramente andrò a dare un bacio a mio». LE INDAGINI – «Io devo essere onesto, essendo ricoverato in ospedale gli ultimi 10 giorni ho seguito poco, ero attaccato ad una maschera per respirare. C’è un’indagine in corso: io e i miei fratelli e le mie sorelle ci presenteremo al processo come parte lesa e se c’è stata incuria, e sehadi mio ...

