Lombardia, il vaccino anti Covid arriverà dal 15 gennaio. Le prime dosi a sanitari e pazienti delle Rsa (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alla metà di gennaio arriveranno in Lombardia i vaccini anti Covid. È la previsione di Giacomo Lucchini, responsabile operativo regionale per il piano vaccinale anti coronavirus. 'La pianificazione ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alla metà diarriveranno ini vaccini. È la previsione di Giacomo Lucchini, responsabile operativo regionale per il piano vaccinalecoronavirus. 'La pianificazione ...

PiazzapulitaLA7 : 'Mi può spiegare cosa succede col vaccino antinfluenzale?' (Alessio Lasta) 'Parliamo del museo del Presepe di Dalm… - PiazzapulitaLA7 : Anziani con patologie rimasti senza vaccino antinfluenzale e assessori della Regione Lombardia che scappano e non r… - infoitinterno : Coronavirus, il 15 gennaio in Lombardia arrivano le prime dosi di vaccino: «Ci stiamo attrezzando» - infoitinterno : Salvini non sa se farà il vaccino Covid, ma la Lega Lombardia ne vuole di più rispetto al Lazio - punkebbastaBolk : @ve_mauro @erretti42 Il numero delle TI non lo vedo sui giornali italiani, il numero dei deceduti lo vedo sui siti… -