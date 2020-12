LIVE Sci alpino, Prova discesa Val d’Isere DIRETTA: Dominik Paris nascosto. Marsaglia: “Mi sento bene” (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Prova DI OGGI LE DICHIARAZIONI DI Marsaglia E INNERHOFER LE DICHIARAZIONI DI FEDERICA BRIGNONE E DELLE ALTRE AZZURRE ALLA VIGILIA DI COURCHEVEL 12.25 Appuntamento a domani per il SuperG. Grazie per averci seguito e un saluto sportivo. 12.20 La classifica finale della Prova di oggi: 1. Vincent Kriechmayr AUT 2’06?09 2. Aleksander Aamodt Kilde NOR +0?663. Matteo Marsaglia ITA +0?82 4. Brodie Seger CAN +1?07 5. Daniel Hemetsberger AUT +1?11 5. Johan Clarey FRA +1?11 7. Urs Krienbuhel SUI +1?13 8. Ryan Cochran-Siegle USA +1?21 9. Kjetil Jansrud NOR +1?27 10. Nicolas Raffort FRA +1?65 10. Josef Ferstl GER +1?65 40. Christof Innerhofer ITA +2?8241. Dominik Paris ITA +2?9147. Davide Cazzaniga ITA ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADI OGGI LE DICHIARAZIONI DIE INNERHOFER LE DICHIARAZIONI DI FEDERICA BRIGNONE E DELLE ALTRE AZZURRE ALLA VIGILIA DI COURCHEVEL 12.25 Appuntamento a domani per il SuperG. Grazie per averci seguito e un saluto sportivo. 12.20 La classifica finale delladi oggi: 1. Vincent Kriechmayr AUT 2’06?09 2. Aleksander Aamodt Kilde NOR +0?663. MatteoITA +0?82 4. Brodie Seger CAN +1?07 5. Daniel Hemetsberger AUT +1?11 5. Johan Clarey FRA +1?11 7. Urs Krienbuhel SUI +1?13 8. Ryan Cochran-Siegle USA +1?21 9. Kjetil Jansrud NOR +1?27 10. Nicolas Raffort FRA +1?65 10. Josef Ferstl GER +1?65 40. Christof Innerhofer ITA +2?8241.ITA +2?9147. Davide Cazzaniga ITA ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Ultima prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: sulla Oreiller-Killy si prepara la gara di domenica - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Ultima prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: sulla Oreiller-Killy si prepara la gara di domenica… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Ultima prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Dominik Paris studia le linee per la gara - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: prima prova cancellata - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Mayer nettamente in testa nella prima prova -