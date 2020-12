Lightyear | prequel di Toy Story con Chris Evans | Turning Red e serie spinoff di Up e Cars tra i progetti Pixar

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 dicembre 2020)ha annunciato la produzione di, filmdi ToyconRed e tre nuoveispirate a Toye Up.ha annunciato i suoi nuoviper il piccolo e grande schermo che comprendonodi Toycon starRed e leWin or Lose eispirati ai film Up e. Lo studio ha condiviso inoltre le prime immagini dei due lungometraggi in fase di produzione e le date del loro debutto nei cinema.arriverà nei cinema americani il ...