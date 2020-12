Lazio-Verona, Juric: “Tutto sulle condizioni di Kalinic. Troppi elogi alla squadra, svelo chi toglierei ai biancocelesti” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Parola a Ivan Juric.Scalda i motori l'Hellas Verona in vista della sfida di domani sera contro la Lazio di Simone Inzaghi. Un banco di prova importante per gli scaligeri, che nel match dell'Olimpico avranno la possibilità di effettuare il sorpasso proprio ai danni dei biancocelesti: al settimo posto in classifica ad una sola lunghezza di vantaggio."Come allenatore a volte sei criticato un po' troppo, adesso forse ci sono Troppi elogi - ha ammesso Ivan Juric in conferenza stampa - Difesa? Magnani è recuperato, Lovato anche. Hanno fatto una settimana finalmente normale. Dawidowicz sta bene e sta trovando continuità, e c'è l'opzione Dimarco. Posso sceglierne due più lui o tutti e tre con Dimarco quinto. Kalinic non credo ci sia nemmeno sabato, magari l'ultima se tutto va ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) Parola a Ivan.Scalda i motori l'Hellasin vista della sfida di domani sera contro ladi Simone Inzaghi. Un banco di prova importante per gli scaligeri, che nel match dell'Olimpico avranno la possibilità di effettuare il sorpasso proprio ai danni dei biancocelesti: al settimo posto in classifica ad una sola lunghezza di vantaggio."Come allenatore a volte sei criticato un po' troppo, adesso forse ci sono- ha ammesso Ivanin conferenza stampa - Difesa? Magnani è recuperato, Lovato anche. Hanno fatto una settimana finalmente normale. Dawidowicz sta bene e sta trovando continuità, e c'è l'opzione Dimarco. Posso sceglierne due più lui o tutti e tre con Dimarco quinto.non credo ci sia nemmeno sabato, magari l'ultima se tutto va ...

HellasVeronaFC : #Juric: “Lazio-Verona? Nella partita della scorsa stagione eravamo al top, adesso non lo siamo, ma lo spirito sarà… - ssimon1900 : RT @DiMarzio: Le parole di Simone #Inzaghi alla vigilia di #LazioVerona - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, dove vedere Lazio-Verona in streaming: Dove vedere Lazio Verona in streaming –… - AnsaRomaLazio : Lazio: Inzaghi 'ora trasferiamo euforia Champions in campo'. 'Immobile affaticato, valuterò suo impiego. Occhio al… - sportli26181512 : Lazio, Inzaghi: 'Non saremo Cenerentola della Champions. Nessuno sarà felice di pescarci': L'allenatore biancoceles… -