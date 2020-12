La storia della ragazza che sta diventando cieca per una macchia sul viso (Di venerdì 11 dicembre 2020) . La storia dalle Filippine della giovane Mary Ann, una ragazza di diciassette anni mamma di un bambino, il cui volto si è gonfiato in maniera anomala dopo che le è spuntato una specie di brufolo sul naso. Il gonfiore sta raggiungendo gli occhi e per questo la giovane mamma rischia anche di non vedere più bene. Si è schiacciata una macchia apparentemente innocua sul viso e da quel momento la sua vita è decisamente cambiata. Arriva dalla Filippine la storia di una giovane mamma di diciassette anni, Mary Ann il suo nome, ora praticamente irriconoscibile dopo che una specie di brufolo spuntato sul naso le ha fatto gonfiare il viso. La situazione è molto seria dato che il gonfiore sta raggiungendo gli occhi. La diciassettenne, secondo la ricostruzione dei tabloid ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 11 dicembre 2020) . Ladalle Filippinegiovane Mary Ann, unadi diciassette anni mamma di un bambino, il cui volto si è gonfiato in maniera anomala dopo che le è spuntato una specie di brufolo sul naso. Il gonfiore sta raggiungendo gli occhi e per questo la giovane mamma rischia anche di non vedere più bene. Si è schiacciata unaapparentemente innocua sule da quel momento la sua vita è decisamente cambiata. Arriva dalla Filippine ladi una giovane mamma di diciassette anni, Mary Ann il suo nome, ora praticamente irriconoscibile dopo che una specie di brufolo spuntato sul naso le ha fatto gonfiare il. La situazione è molto seria dato che il gonfiore sta raggiungendo gli occhi. La diciassettenne, secondo la ricostruzione dei tabloid ...

