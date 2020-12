La Procura apre un fascicolo La Salernitana parte lesa (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mentre la squadra veleggia in testa alla classifica, rinfrescando anche l’archivio dei record, la società, nonostante l’evidente comunicazione insufficiente, diventa protagonista nei corridoi della Procura di Salerno. Sia pure come vittima avrebbe fatto volentieri a meno di rivolgersi alla magistratura ma qualcosa evidentemente è successo. L’ipotesi di reato per cui i legali della società granata hanno presentato nelle settimane scorse è legato ad una serie di episodi che sono stati ritenuti consistenti dal magistrato che ha aperti un fascicolo contro ignoti. Una serie di episodi, che vanno al là della critica sportiva e societaria,e che hanno spinto i proprietari a fare il passo. La notizia viene fuori perchè è stato intercettato un paio di giorni fa nei corridoi della Procura della cittadella giudiziaria, l’amministratore delegato ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mentre la squadra veleggia in testa alla classifica, rinfrescando anche l’archivio dei record, la società, nonostante l’evidente comunicazione insufficiente, diventa protagonista nei corridoi delladi Salerno. Sia pure come vittima avrebbe fatto volentieri a meno di rivolgersi alla magistratura ma qualcosa evidentemente è successo. L’ipotesi di reato per cui i legali della società granata hanno presentato nelle settimane scorse è legato ad una serie di episodi che sono stati ritenuti consistenti dal magistrato che ha aperti uncontro ignoti. Una serie di episodi, che vanno al là della critica sportiva e societaria,e che hanno spinto i proprietari a fare il passo. La notizia viene fuori perchè è stato intercettato un paio di giorni fa nei corridoi delladella cittadella giudiziaria, l’amministratore delegato ...

LegaSalvini : +++++ MASCHERINE CINESI: LA PROCURA APRE UN FASCICOLO SUI 72 MILIONI DI EURO IN COMMISSIONI +++++ - Noiconsalvini : +++++ MASCHERINE CINESI: LA PROCURA APRE UN FASCICOLO SUI 72 MILIONI DI EURO IN COMMISSIONI +++++ - evamarghe : @luigidimaio Proprio oggi la procura di Roma conferma che Giulio Regeni è stato torturato per almeno 10 giorni ucci… - CalcioNapoli24 : - rep_roma : Botte al Pincio, la sfida del sabato: la Procura apre un'indagine. Il prefetto blinda la piazza [di Lorenzo D'Alber… -