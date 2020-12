La mezza sconfitta di Ungheria e Polonia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Hanno ritirato il veto sul bilancio pluriennale dell'UE, ottenendo una specie di rinvio del meccanismo sul rispetto dello stato di diritto che per un paio d'anni dovrebbe tenerli al riparo di sanzioni Leggi su ilpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Hanno ritirato il veto sul bilancio pluriennale dell'UE, ottenendo una specie di rinvio del meccanismo sul rispetto dello stato di diritto che per un paio d'anni dovrebbe tenerli al riparo di sanzioni

Ultimatum a Nikol Pašinyan, perché dia le dimissioni e sia sostituito da Vazken Manukyan, ex ministro della difesa. Appello alle dimissioni anche da parte del katholikos Karekin II e di ...

LA MEZZA SCONFITTA DEI DEMOCRATICI

Ingannata dalla propria propaganda e dai media mainstream, l’America liberal non capisce il paese. Le modeste deviazioni dei flussi elettorali confermano il radicamento di Trump. Più che l’etnia, è l’ ...

Ultimatum a Nikol Pašinyan, perché dia le dimissioni e sia sostituito da Vazken Manukyan, ex ministro della difesa. Appello alle dimissioni anche da parte del katholikos Karekin II e di ...

Ingannata dalla propria propaganda e dai media mainstream, l'America liberal non capisce il paese. Le modeste deviazioni dei flussi elettorali confermano il radicamento di Trump. Più che l'etnia, è l' ...