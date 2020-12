Ibrahimovic: “Attraverso le generazioni. Magari giocherò anche con il figlio di Daniel Maldini” (Di sabato 12 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, durante la sua intervista alla Bbc ha scherzato sulla sua longevità agonistica: “Mi sento come se avessi vissuto diverse generazioni. Ho giocato contro Paolo Maldini e ora gioco con suo figlio, Daniel. Spero di poter giocare anche col figlio di Daniel, sarebbe un miracolo“. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) Zlatan, attaccante del Milan, durante la sua intervista alla Bbc ha scherzato sulla sua longevità agonistica: “Mi sento come se avessi vissuto diverse. Ho giocato contro Paolo Maldini e ora gioco con suo. Spero di poter giocarecoldi, sarebbe un miracolo“. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

