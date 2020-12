È morto Tommy 'Tiny' Lister, ex wrestler e attore per Tarantino: "Era un gigante gentile" (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’attore ed ex wrestler Tommy ‘Tiny’ Lister, noto per i ruoli interpretati nei film ‘Il cavaliere oscuro’ di Christopher Nolan e ‘Jackie Brown’ di Quentin Tarantino, è morto all’età di 62 anni. Da una settimana, ha spiegato a People la sua manager Cindy Cowan, aveva manifestato sintomi riconducibili al coronavirus pur non essendosi sottoposto a test. “Si lamentava, ma era troppo debole per andare dal medico”, ha detto Cowan. La manager ha aggiunto: “Era un gigante gentile, uomo unico nel suo genere. Per vent’anni è stato come un fratello per me”. Apparso in pellicole come ’Ci vediamo venerdi?, ‘Il quinto elemento’, ‘Un diavolo a Manhattan’ e nella serie di ‘Austin Powers’, Lister sarebbe dovuto tornare sul set nel ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’ed ex, noto per i ruoli interpretati nei film ‘Il cavaliere oscuro’ di Christopher Nolan e ‘Jackie Brown’ di Quentin, èall’età di 62 anni. Da una settimana, ha spiegato a People la sua manager Cindy Cowan, aveva manifestato sintomi riconducibili al coronavirus pur non essendosi sottoposto a test. “Si lamentava, ma era troppo debole per andare dal medico”, ha detto Cowan. La manager ha aggiunto: “Era un, uomo unico nel suo genere. Per vent’anni è stato come un fratello per me”. Apparso in pellicole come ’Ci vediamo venerdi?, ‘Il quinto elemento’, ‘Un diavolo a Manhattan’ e nella serie di ‘Austin Powers’,sarebbe dovuto tornare sul set nel ...

