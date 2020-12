Didattica a distanza: durante il lockdown quattro docenti su cinque hanno frequentato formazione online (Di venerdì 11 dicembre 2020) Didattica a distanza durante il lockdown di marzo - giugno 2020: quattro docenti su cinque hanno avuto esperienze di formazione online. A certificarlo il Report integrativo Indire sulle pratiche didattiche durante il lockdown che molto ci dice su come i docenti hanno vissuto questa esperienza per molti versi "traumatica". L'approccio alle tecnologie, le nuove sfide educative, la mancanza di una normativa su orari di lavoro hanno reso tutto più complicato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 dicembre 2020)ildi marzo - giugno 2020:suavuto esperienze di. A certificarlo il Report integrativo Indire sulle pratiche didatticheilche molto ci dice su come ivissuto questa esperienza per molti versi "traumatica". L'approccio alle tecnologie, le nuove sfide educative, la mancanza di una normativa su orari di lavororeso tutto più complicato. L'articolo .

