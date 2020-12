De Zerbi | “Torneremo a essere brillanti Se non lo faremo | alla lunga la pagheremo”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 12 dicembre 2020) Roberto De, allenatore del Sassuolo, ha commentato la vittoria sofferta contro il Benevento ai microfoni di Sky. Queste le sue parole: “Non stiamo benissimo, siamo in sofferenza sul piano fisico e atletico, mancano giocatori importanti, ma ci aggrappiamo con le unghie alle prime posizioni. Nel primo tempo siamo andati meglio rispetto alle ultime: creare gioco e occasioni con il Benevento non è mai semplice. Ci sono momenti in cui non seissimo, torneremo a, stiamo crescendo e dall’infermeria stanno tornando giocatori importanti. Esserci mentalmente per noi che siamo una piccola squadra è determinante. Djuricic ha fatto bene nel ruolo di prima punta per le sue caratteristiche, non è al massimo della forma neanche lui, così come Raspadori. Mercoledì a Firenze dobbiamo migliorare nel gioco. ...