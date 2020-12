Ciao Paolo Rossi: l'addio a un mito del calcio. Funerali a Vicenza, riposerà in Toscana (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prato, 11 dicembre 2020 - "Non voleva andarsene. Io l'ho abbracciato, ha sofferto molto". Le parole di Federica Cappelletti , moglie di Paolo Rossi, sugli ultimi minuti del campione del mondo e ... Leggi su lanazione (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prato, 11 dicembre 2020 - "Non voleva andarsene. Io l'ho abbracciato, ha sofferto molto". Le parole di Federica Cappelletti , moglie di, sugli ultimi minuti del campione del mondo e ...

giovanni_iltrap : Ciao Paolo... I giocatori non dobrebbero andarsene prima degli allenatori - juventusfc : Ciao, Paolo. - OfficialASRoma : Ciao Paolo ?? - AngoliLuce : RT @giovanni_iltrap: Ciao Paolo... I giocatori non dobrebbero andarsene prima degli allenatori - OresteBortoluz : RT @giovanni_iltrap: Ciao Paolo... I giocatori non dobrebbero andarsene prima degli allenatori -

Ultime Notizie dalla rete : Ciao Paolo Ciao Paolo Rossi: l'addio a un mito del calcio. Funerali a Vicenza, riposerà in Toscana LA NAZIONE Tifosi, autorità, amici: "Un grande dolore"

Romizi: "Tutta Perugia si stringe a Federica e alle sue bimbe". Cosmi: "L’eroe dei Mondiali ’82. Averlo conosciuto è stata un’emozione" ...

Addio a Paolo Rossi, l'amico Nicolò Zumaglini: "Un campione in campo e nella vita"

L'eroe del Mundial '82 è scomparso a soli 64 anni. Il suo nome, Paolo Rossi, echeggia ancora negli stadi spagnoli, nelle menti "du brazil" e in quelle tedesche. E lo si pronunciava tutto attaccato "pa ...

Romizi: "Tutta Perugia si stringe a Federica e alle sue bimbe". Cosmi: "L’eroe dei Mondiali ’82. Averlo conosciuto è stata un’emozione" ...L'eroe del Mundial '82 è scomparso a soli 64 anni. Il suo nome, Paolo Rossi, echeggia ancora negli stadi spagnoli, nelle menti "du brazil" e in quelle tedesche. E lo si pronunciava tutto attaccato "pa ...